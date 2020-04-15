Регионы получат 200 млрд рублей для сбалансированности бюджетов

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин предложил дополнительно направить в регионы 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности региональных бюджетов.

"Уже говорил о необходимости дополнительной финансовой помощи регионам, их доходы сейчас по разным причинам просели, а ведь на региональный уровень, где разворачивается большая работа по поддержке экономики и граждан, приходится большая нагрузка, и у субъектов Федерации должны быть для этого необходимые ресурсы", - сказал Путин в среду на совещании с членами правительства РФ.

Глава государства подчеркнул, что "у субъектов Федерации должна быть возможность гибко использовать эти средства, направлять их на реализацию своих региональных мер поддержки занятости и деловой активности, на выплату пособий и зарплат бюджетникам, решение самых неотложных социальных вопросов и помощь людям".