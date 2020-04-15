Лавров призвал отказаться от использования темы коронавируса в политической борьбе

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Вопросом происхождения нового коронавируса необходимо заниматься с "холодной головой" и избегать попыток использовать эту тему в борьбе с конкурентами, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Этим надо заниматься, но без эмоций, с холодной головой, сопоставляя факты, в интересах лучшего понимания генезиса кризиса и извлечения уроков на будущее, чтобы быть лучше подготовленными к новым возможным пандемиям, а не изыскивая во всем этом потоке информации только то, что может очернить твоего конкурента", - сказал Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".