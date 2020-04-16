Карантин ввели в Вязьме, где у 81 человека в доме престарелых нашли COVID-19

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Смоленской области Алексей Островский подписал постановление о введении карантина в городе Вязьма, где коронавирусом заразились более 80 человек из числа постояльцев и работников дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, эта мера будет действовать с 16 по 30 апреля.

В соответствии с документом, на территории райцентра на весь период карантина запрещена деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей. Исключение составляют системообразующие организации, имеющие региональное значение, нотариусы и нотариальные конторы, адвокаты, организации, выполняющие гособоронзаказ, операторы связи, в том числе сотовой, ИП-ветеринары, а также организации ЖКХ. Кроме того, разрешена работа предприятий и предпринимателей, занимающихся производством и продажей пищевых продуктов.

Также запрещаются любые строительно-монтажные и отделочные работы, работы по благоустройству территории.

Ранее сообщалось, что у сотрудника дома-интернета для престарелых и инвалидов в Вяземском районе подтвердился COVID-19, после чего тестирование прошли 306 человек - его постояльцы и персонал. По данным на среду, диагноз подтвержден у 81 человека, в том числе у сотрудников интерната. Накануне вечером умер 74-летний постоялец интерната с коронавирусом.