Комбинат "Черкизово" приостановит капзатраты из-за коронавируса

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Группа "Черкизово" из-за коронавируса как минимум на месяц или на два приостанавливает capex-программы, сообщил в эфире РБК-ТВ гендиректор компании Сергей Михайлов.

"Хотим посмотреть, как эта ситуация будет развиваться", - добавил он и уточнил, что в первую очередь это коснется новых проектов, которые компания хотела только запустить. Об их отмене или заморозки речи не идет.

Группа также изучает возможность сократить операционные затраты.

"По операционным затратам смотрим, что можем сократить, что можем подвинуть на квартал, на два, на конец года, в том числе какие-то коммерческие затраты, маркетинговые", - сказал Михайлов.

Группа "Черкизово" входит в тройку крупнейших российских производителей куриного мяса, свинины и продуктов мясопереработки. В 2019 году выручка компании выросла на 19,6%, до 120,1 млрд рублей. Чистая прибыль "Черкизово" по МСФО упала на 43,8%, до 6,751 млрд рублей.