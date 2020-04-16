В Госдуму внесли законопроект об увеличении втрое срока уплаты дорожных штрафов со скидкой

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Группа депутатов ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, увеличивающий время доступности "скидки" на штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) с 20 до 60 дней.

Законопроект (943675-7), опубликованный в законодательной базе Госдумы, предлагает внести изменение в часть 1 статьи 32.2 КоАП РФ, чтобы срок, в течение которого дорожный штраф можно заплатить с 50-процентной скидкой, был увеличен до 60 дней со дня вынесения постановления.

Сейчас водители имеют возможность сократить сумму штрафа за неопасные нарушения ПДД в течение 20 дней со дня наложения взыскания.

В партии такое предложение объяснили снижением доходов населения из-за последствий пандемии коронавируса. Увеличенный срок льготной уплаты штрафа предлагается применять до 31 декабря 2020 года.

Среди авторов законопроекта - вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев и глава комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.