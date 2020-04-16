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Главный эпидемиолог РФ опроверг слухи о том, что COVID-19 разносится ветром по стране

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Главный внештатный эпидемиолог России, академик РАН Николай Брико опроверг слухи о том, что рост числа заболевших коронавирусом в регионах РФ якобы связан с перемещением вируса по воздуху: он подчеркивает, что это объясняется только передвижением людей.

"Перелетать вирус никак не может, потому что в воздухе он погибает через непродолжительное время, в основном через полчаса. За крайне редким исключением - через три, но это крайне редко. Этот вид вируса нестойкий, и под воздействием многих факторов, в том числе и ультрафиолета, он погибает. Поэтому вирус по воздуху распространяться не может: его распространяют только люди", - заявил Брико "Интерфаксу".

Он категорически опроверг появившиеся слухи, согласно которым вирус "перелетает по воздуху из одного региона в другой". "Увеличение числа заболевших коронавирусом в регионах объясняется только передвижением людей", - подчеркнул эпидемиолог.

По его словам, регионы в настоящее время отстают от Москвы "минимум на три недели" по темпам распространения коронавируса, и это "естественное развитие эпидемиологического процесса".

Брико отметил, что на сегодняшний день только Алтай свободен от заболевших. "К счастью, в Москве наступило замедление вновь инфицированных. Хочется верить, что это замедление стабилизируется, и количество новых заболевших будет уменьшаться", - добавил академик.

Николай Брико Минздрав РАН коронавирус

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