Калужский завод Volkswagen частично возобновит производство с 27 апреля

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Фольксваген Груп Рус" (российское подразделение германского автомобилестроительного концерна Volkswagen) начнет постепенное возобновление производства на заводе в Калуге с 27 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

Ранее сообщалось, что приостановка производства продлена до 17 апреля из-за отсутствия компонентов, которые производятся в Европе.

Объемы производства предприятия после частичного запуска не уточняются. При этом в пресс-службе подчеркнули: "Для поддержания достаточного уровня объемов производства должна быть разрешена работа дилерских центров с выполнением всех мер по охране здоровья, требуемых государственными органами".

На предприятии также отметили, что после возобновления производства будут применяться меры по охране здоровья и соблюдению строгих гигиенических стандартов.

Как сообщалось, калужский завод "Фольксваген" приостановил работу с 30 марта из-за нехватки компонентов.

Завод "Фольксваген Груп Рус" расположен в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод бензиновых двигателей. Производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, максимальная производственная мощность - 225 тыс. автомобилей в год. Мощность завода двигателей в Калуге - 150 тыс. единиц в год.