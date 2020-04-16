Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:19Заразились
на 16.04В России 27 938+3 448В мире 2 056 055+79 863

Калужский завод Volkswagen частично возобновит производство с 27 апреля

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ООО "Фольксваген Груп Рус" (российское подразделение германского автомобилестроительного концерна Volkswagen) начнет постепенное возобновление производства на заводе в Калуге с 27 апреля, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе предприятия.

Ранее сообщалось, что приостановка производства продлена до 17 апреля из-за отсутствия компонентов, которые производятся в Европе.

Объемы производства предприятия после частичного запуска не уточняются. При этом в пресс-службе подчеркнули: "Для поддержания достаточного уровня объемов производства должна быть разрешена работа дилерских центров с выполнением всех мер по охране здоровья, требуемых государственными органами".

На предприятии также отметили, что после возобновления производства будут применяться меры по охране здоровья и соблюдению строгих гигиенических стандартов.

Как сообщалось, калужский завод "Фольксваген" приостановил работу с 30 марта из-за нехватки компонентов.

Завод "Фольксваген Груп Рус" расположен в индустриальном парке "Грабцево" в Калуге. На территории предприятия находится автомобильное производство Volkswagen и Skoda, а также завод бензиновых двигателей. Производятся модели Volkswagen Tiguan, Volkswagen Polo и Skoda Rapid, максимальная производственная мощность - 225 тыс. автомобилей в год. Мощность завода двигателей в Калуге - 150 тыс. единиц в год.

Калуга Volkswagen

Новости

В РФ разрешили лечить COVID-19 незарегистрированным китайским препаратом

В РФ разрешили лечить COVID-19 незарегистрированным китайским препаратом

Что произошло за день: четверг, 16 апреля

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Бюджет РФ недополучит из-за коронавируса 1 трлн рублей в 2020 году

Wildberries наберет еще 4 тыс. сотрудников

Путин и Си Цзиньпин выступили против обвинений в замалчивании Китаем эпидемии

В РФ не осталось регионов без коронавируса

В РФ не осталось регионов без коронавируса

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Владимир Путин объявил о переносе парада Победы

Путин предложил запустить льготную ипотечную программу

Опубликован перечень частных лабораторий, допущенных к тестам на COVID-19

Опубликован перечень частных лабораторий, допущенных к тестам на COVID-19

Глава РАН заявил, что из-за реформы 2013 г. академия не может бороться с COVID-19

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');