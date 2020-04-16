Тест телеведущего Александра Васильева на коронавирус оказался отрицательным

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Телеведущий, историк моды Александр Васильев, госпитализированный в воскресенье в больницу в Коммунарке с двусторонним воспалением легких, сообщил, что его тест на коронавирус оказался отрицательным.

"Я дважды сдал тест на коронавирус, в обоих случаях результат оказался отрицательным. Впрочем, это ничего не значит, ведь тесты верны только на 60-70%. О выписке пока не думаю. Это наверняка случится уже после Пасхи", - написал Васильев на своей странице в инстаграме.

Он также сообщил, что лечение, которое ему назначено, "обладает несколько дурманящими свойствами - все время хочется спать и я ощущаю совершенно не характерную для меня апатию".

Ранее сообщалось, что телеведущий госпитализирован в больницу в Коммунарке.

Васильев - российский и французский историк моды, искусствовед, театральный художник, декоратор интерьеров, коллекционер, телеведущий. Почетный член Российской академии художеств. С 2008 года ведет передачу "Модный приговор".