Дума разрешила омбудсменам отказываться от дачи свидетельских показаний

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Госдума приняла в третьем чтении закон о праве региональных уполномоченных по правам человека не давать свидетельские показания по гражданским и уголовным делам. Это поправки в УПК и Гражданский кодекс.

Когда закон будет принят, региональные омбудсены получат право отказаться от дачи видетельских показаний по гражданскому делу об обстоятельствах, ставших им известными в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей.

То же касается и свидетельских показаний по уголовному делу. Это право распространяется и на омбудсмена по правам человека в России.

В настоящее время такое право для уполномоченных и регионального, и федерального масштабов закреплено только в отношении дачи свидетельских показаний по административным делам.