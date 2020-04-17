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СПЧ сменил состав президиума

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Совет при президенте РФ по правам человека (СПЧ) провел плановую ротацию президиума, говорится в сообщении СПЧ в пятницу.

Из состава президиума выведены председатель "Комитета за гражданские права" Андрей Бабушкин, журналистка Екатерина Винокурова, председатель Национального антикоррпуционного комитета Кирилл Кабанов, председатель совета организации "Российский общественный институт избирательного права" Игорь Борисов, и другие.

В состав президиума вошли председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, журналистка Ева Меркачева, протоиерей Кирилл Каляда, председатель совета организации "Юристы за права и достойную жизнь человека" Александр Брод, завкафедрой новых медиа факультета журналистики МГУ Иван Засурский и другие.

Президиум меняется раз в полгода путем перевыборов представителей постоянных комиссий, имеющих четные или нечетные номера, отмечают в совете.

СПЧ

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