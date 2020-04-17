"Роснефть" с начала программы buyback купила акции и GDR на 0,19% от уставного капитала

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - "Роснефть" сообщила, что 17 апреля в рамках buyback купила 200 000 акций и 1 588 8196 млн GDR.

С начала реализации программы 23 марта компания купила 20 426 754 своих бумаг. Уставный капитал "Роснефти" составляет 105 млн 981 тыс. 778,17 рубля, он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 рубля. Таким образом, всего в рамках обратного выкупа приобретено 0,19% от уставного капитала "Роснефти", или 6% от программы buyback.

Программа обратного выкупа "Роснефти" была одобрена в августе 2018 года. В соответствии с ней, могут быть приобретены обыкновенные акции компании, максимум на $2 млрд. Реализация программы будет осуществляться с даты одобрения советом директоров по 31 декабря 2020 года включительно. Максимальный объем акций и глобальных депозитарных расписок, которые могут быть приобретены в рамках программы, не должен превысить 340 млн штук, или 3,2% от уставного капитала.

Цель програмы - обеспечить высокую доходность для акционеров в случае существенной рыночной волатильности.

Совет директоров компании в связи с волатильностью котировок нефти решил упростить процедуру выкупа бумаг в рамках программы, а также о снятии ряда ограничений, чтобы привести программу в соответствие с рыночной конъюнктурой, при этом ее сроки и объемы остались без изменений. Судьба выкупленных акций, включая их возможное полное или частичное погашение, будет рассматриваться по итогам завершения программы советом директоров компании.