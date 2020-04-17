Посольство РФ попросило США проверить летчика Ярошенко на коронавирус

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Генеральное консульство России в Нью-Йорке проводит проверку в связи с появившейся в СМИ информацией о наличии симптомов коронавирусной инфекции у отбывающего наказание в США гражданина РФ Константина Ярошенко.

"Направлен официальный запрос администрации исправительного учреждения "Дэнбери" (штат Коннектикут) с просьбой предоставить сведения о распространении в тюрьме коронавирусной инфекции и состоянии здоровья нашего соотечественника, который пока не обращался напрямую в Генконсульство", - говорится в сообщении в фейсбуке дипмиссии.

"В тюрьме "Дэнбери" также находится россиянка Богдана Осипова (Мобли). Держим ситуацию на контроле, предпринимаем необходимые шаги по защите интересов российских граждан, находящихся в заключении", отмечается в сообщении.

Ярошенко в 2011 году был приговорен в США к 20 годам тюремного заключения по обвинению в попытке контрабанды наркотиков.