Депутат Мособлдумы умер после заражения коронавирусом

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Депутат Мособлдумы Иван Жуков скончался в субботу, 18 апреля.

"Сегодня утром скончался, как все мы его звали, кто давно с ним знаком, Ваня Жуков, Иван Николаевич Жуков. (...) Светлая ему память. Я думаю, что выражу общее мнение - наградить его орденом "За доблесть и мужество", - сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По данным главы Богородского городского округа Игоря Сухина, Жуков болел коронавирусной инфекцией.

Жуков являлся депутатом Московской областной думы II, III, IV и V созывов. В 2016 году переизбран депутатом на очередной срок.