Девять человек с коронавирусом скончались в Подмосковье за сутки

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Число умерших пациентов с коронавирусом в Московской области достигло 49 человек, сообщает в воскресенье подмосковный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

Накануне сообщалось о 40 погибших.

Таким образом, за сутки в Подмосковье скончались еще девять человек.

Всего в Подмосковье коронавирусной инфекцией больны 4 663 человека. За сутки заболели 709 человек.

Ранее сообщалось, число заболевших COVID-19 в России за сутки выросло на 6 060 человек. Всего на сегодня в стране зарегистрировано 42 853 случая заражения коронавирусом.

За сутки в РФ скончались от вируса 48 человек, общее число жертв достигло 361.