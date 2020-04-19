Путин заявил о страхах других стран по поводу возрождения СССР

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Более глубокой интеграции на постсоветском пространстве препятствуют западные партнеры, не заинтересованные в появлении экономического конкурента, считает президент РФ Владимир Путин.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" он также заявил, что идея объединения сталкивается со страхами возрождения Советского Союза и советской империи.

"Преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно. И чувствуя эти преимущества - а эти преимущества чувствуют все участники этого процесса, - мы двигаемся дальше, совершаем новые шаги и идем вперед", - отметил Путин в интервью, которое было записано еще 1 октября 2019 года, но прозвучало в эфире впервые. Его фрагмент приводится на сайте вести.ру.

Кроме того, президент обратил внимание на "сопротивление западных коллег", которые "до недавнего времени вообще даже не хотели разговаривать с нашим экономическим, именно экономическим, а не политическим, не военным объединением".

Он подчеркнул, что для республик бывшего СССР повышение своей конкурентоспособности за счет объединения - "это абсолютно естественное дело". "(...) Во всех странах свободно говорят на русском языке. Это огромное преимущество. У нас общая, доставшаяся от единой страны, инфраструктура транспорта, энергетики, связи - это еще одно колоссальное преимущество интеграции", - напомнил президент РФ.