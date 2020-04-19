Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:15Заразились
на 19.04В России 42 853+6 060В мире 2 317 759+77 568

Путин заявил о страхах других стран по поводу возрождения СССР

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Более глубокой интеграции на постсоветском пространстве препятствуют западные партнеры, не заинтересованные в появлении экономического конкурента, считает президент РФ Владимир Путин.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" он также заявил, что идея объединения сталкивается со страхами возрождения Советского Союза и советской империи.

"Преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно. И чувствуя эти преимущества - а эти преимущества чувствуют все участники этого процесса, - мы двигаемся дальше, совершаем новые шаги и идем вперед", - отметил Путин в интервью, которое было записано еще 1 октября 2019 года, но прозвучало в эфире впервые. Его фрагмент приводится на сайте вести.ру.

Кроме того, президент обратил внимание на "сопротивление западных коллег", которые "до недавнего времени вообще даже не хотели разговаривать с нашим экономическим, именно экономическим, а не политическим, не военным объединением".

Он подчеркнул, что для республик бывшего СССР повышение своей конкурентоспособности за счет объединения - "это абсолютно естественное дело". "(...) Во всех странах свободно говорят на русском языке. Это огромное преимущество. У нас общая, доставшаяся от единой страны, инфраструктура транспорта, энергетики, связи - это еще одно колоссальное преимущество интеграции", - напомнил президент РФ.

Владимир Путин СССР

Новости

Мантуров посоветовал пить травяные чаи в преддверии возможного подорожания импорта

Мантуров посоветовал пить травяные чаи в преддверии возможного подорожания импорта

Российские военные испытали танк "Армата" в Сирии

Эпидемиолог объяснил рост числа выявленных в России заболевших COVID-19

Эпидемиолог объяснил рост числа выявленных в России заболевших COVID-19

Песков заявил о необходимости новых решений по COVID-19, так как РФ не вышла на плато

Песков заявил о необходимости новых решений по COVID-19, так как РФ не вышла на плато

Число случаев коронавируса в России превысило 42 тысячи

Число случаев коронавируса в России превысило 42 тысячи

В России сделали уже более 1,9 млн тестов на коронавирус

Путин заявил, что у России есть всё для борьбы с коронавирусом

Путин заявил, что у России есть всё для борьбы с коронавирусом

Что случилось этой ночью: воскресенье, 19 апреля

Православные празднуют Пасху

Рогозин готов поставлять двигатели для американских ракет Atlas

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');