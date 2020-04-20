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Полиция Екатеринбурга выявила более 100 нарушителей режима самоизоляции в выходные

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Свыше ста нарушителей режима самоизоляции выявили полицейские в минувшие выходные в Екатеринбурге, сообщает пресс-группа городского управления МВД.

Пандемия коронавируса

Силовики собрали 104 материала о нарушении правил самоизоляции, которые будут направлены в региональное министерство общественной безопасности для составления административных протоколов, говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что Законодательное собрание Свердловской области одобрило закон, который вводит в регионе штрафы за нарушение режима самоизоляции. 10 апреля он вступил в силу. Размер штрафа для физических лиц составляет от 3 до 5 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тыс. рублей, для юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн рублей.

По данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19 Свердловской области на 19 апреля, в регионе был зафиксирован 141 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией. Также стало известно о первом летальном исходе от коронавируса в регионе.

Как сообщил в своем инстаграме свердловский губернатор Евгений Куйвашев, у 54-летнего пациента из Красноуфимска, скончавшегося от пневмонии, при посмертном исследовании был обнаружен коронавирус.

"По данным врачей, больной очень поздно обратился за помощью - он долго переносил заболевание "на ногах", - отметил Куйвашев.

По его информации, у мужчины при жизни дважды брали анализ на коронавирус, однако результат оба раза был отрицательным. "Несмотря на это, врачами с самого начала были отработаны все противоэпидемические мероприятия как при COVID-19", - отметил губернатор.

МВД Свердловская область Коронавирус Евгений Куйвашев

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