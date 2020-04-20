Минтранс предложил ввести индикацию на светофоре о пешеходах за поворотом

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Министерстве транспорта России доработали проект изменений в Правила дорожного движения, которые, в частности, предусматривают введение предупреждающего знака на светофоре о зеленом свете для пешеходов за поворотом.

"Добавлена норма о световой секции светофора, информирующей водителя о том, что на пешеходном переходе, на который он поворачивает, включен сигнал светофора, разрешающий пешеходный переход. Эта норма обеспечивает безопасность движения в режиме совмещения транспортного и пешеходного потоков", - сообщили в Минтрансе.

Также предложено дать право пересечения дороги на средствах индивидуальной мобильности (роликовые коньки, самокаты, скейтборды, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры и др.) по переходам, но при движении не быстрее пешеходов. В Минтрансе отметили, что владельцы таких средств также смогут передвигаться в пешеходной зоне, а в ночное время они должны будут ездить с включенным фонарем.

Кроме того, "для повышения безопасности дорожного движения предложено отменить действие знака 3.1 "Въезд запрещен" при движении велосипедистов и лиц, использующих средства индивидуальной мобильности, по тротуарам", отметили в ведомстве.

Министерством был также скорректирован ряд существующих или вновь предлагаемых терминов, которые в настоящее время отсутствуют в перечне определений, но используются в тексте правил дорожного движения. "Добавлены определения терминов "дорожное ограждение", "дорожная разметка", "дорожный знак", "направляющие устройства", "островок направляющий", - пояснили в пресс-службе.

Новая версия проекта постановления размещена на сайте regulation.gov.ru для проведения общественного обсуждения и оценки его регулирующего воздействия, добавили в Минтрансе.