Менее половины новых амбулаторий начали работу в российской глубинке

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Только 38% построенных в 2019 году фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) начали свою работу в селах и деревнях России, при этом жители отдаленных поселений могут оказаться беззащитными перед коронавирусом, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на имеющийся в распоряжении редакции доклад Общероссийского народного фронта (ОНФ).

"Доклад о строительстве, ремонте и оснащении фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП) Общероссийский народный фронт подготовил по поручению президента. Организация контролирует ход работ. На 25 февраля 2020 года из 468 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, которые должны были быть построены в прошлом году, только 175 начали медицинскую деятельность, еще 13 получили лицензии", - говорится в публикации.

Таким образом, больше половины объектов не выполняют сегодня возложенных на них функций, отмечают эксперты ОНФ в докладе.

Происходящее может быть связано с тем, что федеральный проект "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" предусматривает начало работы построенных в 2019-2020 годах ФАПов только к 31 декабря 2020 года и к 31 декабря 2021 года соответственно. То есть на получение лицензии для начала медицинской деятельности и начала приема жителей отводится срок в один год. В Общероссийском народном фронте считают этот период слишком длинным, уточняет газета.

По мнению представителей ОНФ, затягивание с открытием сельских амбулаторий тормозит достижение цели по обеспечению населения доступной медицинской помощью. Издание напоминает, что такая задача сформулирована в последнем майском указе президента РФ Владимира Путина и должна быть решена к 2024 году.

Кроме того, как заявил газете эксперт рабочей группы "Качество повседневной жизни" ОНФ Арсений Беленький, доступность медпомощи является одним из важнейших факторов в период борьбы с пандемией коронавируса. По его словам, в сельских пунктах можно было бы развернуть центры тестирования на наличие инфекции, пишут "Известия".