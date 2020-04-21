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Ликвидирован крупный пожар в частном секторе Красноярска

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Пожар в бараке и надворных постройках в частном секторе в Свердловском районе Красноярска ликвидирован, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

"Ликвидация пожара в 1:14 по местному времени", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как сообщалось, возгорание здания барачного типа и надворных построек на площади 1 тыс. кв. метров произошло частном секторе Свердловского района Красноярска, жителей соседних домов эвакуировали, пострадавших нет.

Красноярский край

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