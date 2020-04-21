Первый пациент с коронавирусом скончался в Хакасии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Женщина с нарушением иммунитета и подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией скончалась в Хакасии, сообщает пресс-служба правительства республики во вторник.

"Женщина, 55 лет скончалась сегодня ночью. Она имела тяжелую хроническую соматическую патологию с нарушением иммунитета", - говорится в пресс-релизе. Уточняется, что причина смерти и окончательный диагноз будет выставлен по результатам патологоанатомического вскрытия.

После контакта с инфицированным жителем республики пациентка была переведена из Белоярской районной больницы в инфекционное отделение Саяногорской межрайонной больницы, при этом выраженных респираторных симптомов у женщины не было.

По данным пресс-службы, в республике зарегистрировано 84 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Четыре человека из них выздоровели. Порядка 44% пациентов с коронавирусом на момент выявления заболевания не имели клинических проявлений.