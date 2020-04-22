Выросло количество зараженных COVID-19 на промплощадке НОВАТЭКа под Мурманском

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Количество зараженных коронавирусом среди рабочих ООО "Велесстрой" на промплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка (с.п.Междуречье, Кольский район) продолжает расти и достигло 367 человек.

Как сообщает оперативный штаб Мурманской области, по состоянию на 23.30 мск 21 апреля в Белокаменке 367 случаев заражения. По состоянию на вечер понедельника на промплощадке насчитывалось 317 больных. Таким образом, прирост составил 15,7%.

Всего в регионе зафиксировано 509 случаев заражения коронавирусом.

Как сообщалось, 20 рабочих "Велесстроя" выздоровели и выписаны из больниц в Мурманской области.

Во вторник вечером "Велесстрой" сообщил в своем телеграм-канале, что работы в Белокаменке будут частично приостановлены для дезинфекции в вахтовом городке.

Ранее во вторник в эфире "России 24" губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал ситуацию в Белокаменке и сообщил, что в этом очаге нет больных средней тяжести и тяжелых больных, и в 90% случаев коронавирус протекает бессимптомно.

Как сообщалось, по состоянию на вечер понедельника на промплощадке ЦСКМС выявлено 317 случаев заболевания коронавирусом. Прирост за сутки составил 9%. Всего в Мурманской области 438 случаев коронавируса.

19 апреля чартерный рейс вывез из Мурманска в Самару 176 здоровых вахтовиков, которые работали на промплощадке ЦСКМС. Кроме того, еще 219 здоровых работников промплощадки ЦСКМС направлены из вахтового городка в Белокаменке в мурманскую гостиницу "Моряк" на 14-дневную изоляцию под круглосуточной охраной.

Как сообщалось, очаг коронавируса в Мурманской области выявлен среди рабочих компании-подрядчика ЦСКМС - ООО "Велесстрой" в Белокаменке. Всего на промплощадке задействовано порядка 11 тыс. рабочих различных компаний.

Ранее губернатор Мурманской области сообщил журналистам, что правительство Мурманской области не видит оснований для приостановки работ на промплощадке ЦСКМС.

Он сообщил, что вспышка коронавируса произошла на одной из рабочих площадок ЦСКМС, где работает ООО "Велесстрой" и 4,6 тыс. рабочих этой компании, и сейчас эта площадка "в зоне карантина", а рабочие изолированы. На тот момент более 2 тыс. рабочих уже прошли тестирование на COVID-19.

Рабочие промплощадки ЦСКМС, у которых отрицательный анализ на коронавирус, также получают медикаментозную профилактику.

В результате эпидемиологического расследования вычислен предполагаемый источник заражения - гражданин Киргизии, добавил Чибис.

Как сообщалось, вблизи Белокаменки был развернут мобильный госпиталь МЧС России, рассчитанный на 40 коек с десятью аппаратами ИВЛ. Кроме того, пункты временного размещения смогут принять 125 человек, и при необходимости будут расширены для приема 500 человек.

Администрация Кольского района 11 апреля ввела режим ЧС в Междуречье, чтобы не допустить распространения коронавируса среди работников строительных компаний на промплощадке ЦСКМС.

Ранее постановлением правительства Мурманской области на территории Междуречья на промплощадке ЦСКМС был введен особый режим хозяйственной деятельности для предотвращения распространения коронавируса, режим распространяется на "НОВАТЭК-Мурманск" и подрядные организации.

Первые ограничительные меры в Белокаменке, где находится ЦСКМС, были введены 30 марта.