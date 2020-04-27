Мурманский губернатор предложил отпустить по домам после обсервации рабочих со стройки "НОВАТЭКа"

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Губернатор Мурманской области Андрей Чибис предложил вернуть домой после двухнедельного карантина жителей региона, которые работают на промплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в Белокаменке.

Там в вахтовом городе одного из подрядчиков - "Велесстроя" - произошла вспышка коронвируса, всего число выявленных случаев заражения составило 807.

По словам Чибиса, на объекте работают больше ста 100 жителей Мурманской области. Он предложил подготовить обсерватор для тех земляков, кто желает уехать со стройки. "Через двухнедельный карантин обеспечим контроль за этими людьми и отправку их в муниципалитеты по месту жительству", - предложил глава региона.

Всего на объекте "Велесстроя" работают 4600 рабочих.

24 апреля "Велесстрой" сообщил, что из Белокаменки вывезли 475 вахтовиков. Тремя рейсами они направлены в Самару и Екатеринбург, где помещены на 14-дневную изоляцию. Ранее компания частично приостановила работы в Белокаменке для дезинфекции объектов вахтового жилого городка.

Вместе с тем, 25 апреля губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в инстаграме сообщил, что в инфекционном отделении больницы Камышлова находятся семь рабочих из состава организованной группы, прилетевшей из Мурманска. У госпитализированных - предварительно положительные результаты теста на коронавирус. Остальные рабочие находятся в обсерваторе на базе санатория "Обуховский".

23 апреля губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил журналистам, что по-прежнему не видит оснований для остановки работ на промплощадке "НОВАТЭКа" под Мурманском, очаг коронавируса в подрядной компании ООО "Велесстрой" полностью локализован, в результате карантинных мер промплощадка изолирована. Чартерными рейсами продолжится вывоз здоровых вахтовиков за пределы Мурманской области с последующим размещением в обсерваторы на 14 дней. Новые рабочие на объект не завозятся.

В свою очередь, в пресс-службе "НОВАТЭКа" "Интерфаксу" сообщили, что "по просьбам подрядчиков "НОВАТЭК-Мурманск" организовал выборочное тестирование персонала всех организаций, занятых в строительстве. В результате положительные тесты на COVID-19 были выявлены у сотрудников компании "Велесстрой". В "НОВАТЭКе" подчеркнули, что это не повлияет на сроки строительства ЦСКМС и реализацию проекта "Арктик СПГ 2".

По данным "НОВАТЭКа", всего на объекте в Белокаменке занято более 20 подрядчиков и порядка 11 000 человек.