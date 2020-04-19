Число больных COVID-19 на промплощадке "НОВАТЭКа" под Мурманском достигло 290

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Количество больных коронавирусом среди рабочих на промплощадке Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) ООО "НОВАТЭК-Мурманск" в селе Белокаменка, где произошла вспышка COVID-19, за сутки выросло до 290 человек, сообщает оперативный штаб Мурманской области.

По состоянию на вечер субботы количество больных коронавирусом в Белокаменке (с.п.Междуречье, Кольский район, Мурманская область) составляло 258 человек. Таким образом, прирост за сутки составил 12%.

По данным оперштаба, всего по состоянию на 23:00 мск в регионе зафиксировано 403 случая коронавируса.

Ранее в воскресенье чартерный рейс вывез из Мурманска в Самару 176 здоровых вахтовиков, которые работали на промплощадке ЦСКМС. Кроме того, еще 219 здоровых работников промплощадки ЦСКМС направлены из вахтового городка в Белокаменке в мурманскую гостиницу "Моряк" на 14-дневную изоляцию под круглосуточной охраной.

Очаг коронавируса в Мурманской области среди рабочих компании - подрядчика ЦСКМС - ООО "Велесстрой" в Белокаменке. По состоянию на 23:30 мск 18 апреля там зафиксировано 258 случаев заболевания коронавирусом. Всего на промплощадке задействовано порядка 11 тыс. рабочих различных компаний.

Ранее губернатор Мурманской области заявил журналистам, что правительство Мурманской области не видит оснований для приостановки работ на промплощадке ЦСКМС. Он сообщил, что вспышка коронавируса произошла на одной из рабочих площадок ЦСКМС, где работает ООО "Велесстрой" и 4,6 тыс. рабочих этой компании, и сейчас эта площадка "в зоне карантина", а рабочие изолированы. На тот момент более 2 тыс. рабочих уже прошли тестирование на COVID-19.

По его словам, в 97% случаев коронавирус протекает у рабочих бессимптомно, и тяжело больных нет. Кроме того, рабочие промплощадки ЦСКМС, у которых отрицательный анализ на коронавирус, также получают медикаментозную профилактику.

В результате эпидемиологического расследования вычислен предполагаемый источник заражения - гражданин Киргизии, добавил Чибис.

Как сообщалось, вблизи Белокаменки был развернут мобильный госпиталь МЧС России, рассчитанный на 40 коек с десятью аппаратами ИВЛ. Кроме того, пункты временного размещения смогут принять 125 человек, и при необходимости будут расширены для приема 500 человек.

Администрация Кольского района 11 апреля ввела режим ЧС в Междуречье, чтобы не допустить распространения коронавируса среди работников строительных компаний на промплощадке ЦСКМС.

Ранее постановлением правительства Мурманской области на территории Междуречья на промплощадке ЦСКМС был введен особый режим хозяйственной деятельности для предотвращения распространения коронавируса, режим распространяется на "НОВАТЭК-Мурманск" и подрядные организации.

Первые ограничительные меры в Белокаменке, где находится ЦСКМС, были введены 30 марта.