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Волгоградцы, нарушившие режим самоизоляции, за неделю лишились почти 100 тыс. руб.

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Суды Волгоградской области с 13 по 21 апреля рассмотрели 129 дел по факту нарушения режима самоизоляции, сообщает объединенная пресс-служба судов региона; общая сумма штрафов за эти нарушения приблизилась к отметке в 100 тыс. рублей.

Пандемия коронавируса

По 89 материалам суды решили взыскать с нарушителей штрафы в размере от 1 до 2 тыс. рублей. "В 29 случаях привлекаемые лица получили предупреждение. 11 материалов возвращены (в полицию - ИФ)", - говорится в сообщении.

Нарушители режима признаны виновными по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Общая сумма штрафов составила 96 тыс. рублей.

В Волгоградской области до 30 апреля продлен режим полной самоизоляции. На этот период действует особый порядок передвижения людей на улице, приостанавливается работа общественного транспорта, закрыты пункты розничной торговли, торговые и досуговые центры.

По данным на среду, 22 апреля, в регионе зарегистрировано 145 подтвержденных случаев коронавируса. После полного выздоровления от вируса выписано 31 человек. Зафиксировано 2 смерти инфицированных. На самоизоляции на дому находятся 1 909 человек. В стационарах под меднаблюдение помещены еще 491 человек.

Волгоградская область Коронавирус

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