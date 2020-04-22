Что произошло за день: среда, 22 апреля

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число заболевших коронавирусом в России достигло 57 999 человек. За последние сутки зафиксированы 5 236 новых случаев заболевания в 78 регионах. Оперштаб отмечает, что в Москве заболеваемость в последние дни прекратила нарастать высокими темпами, за минувшие сутки выявлены 2 548 носителей COVID-19. При этом главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко подчеркивает, что больных пока поступает больше, чем выписывается.

- В правительстве предложили разрешить полицейским вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома. Согласно законопроекту, текст которого оказался в распоряжении "Интерфакса", полиция может получить право вскрывать машины для спасения жизни граждан, предотвращения преступления или обеспечения безопасности при массовых беспорядках и ЧС. Также предусмотрено освобождение полицейских от преследования за действия, совершенные при выполнении обязанностей.

- Уровень безработицы в Москве с 28 марта вырос на 45%. До вспышки коронавируса безработица составляла 0,4% (по оценке Международной организации труда - 1,5%). Сейчас показатель достиг 0,66%, сообщил директор центра занятости населения города "Моя работа" Роман Шкут.

- Все сотрудники одного из отделений НИИ имени Вредена в Петербурге заразились COVID-19. Заведующий отделением Дмитрий Пташников рассказал, что заболел и он сам. У девяти из десяти сотрудников выявлена пневмония.

- В Ялте найден мертвым замруководителя департамента культуры Москвы. Леонид Ошарин не выходил на связь с конца марта, дочь чиновника в среду подтвердила в соцсетях, что его ищут. В этот же день его тело нашли в арендованной квартире. Информированный источник сообщает, что причиной смерти 47-летнего мужчины могло стать самоубийство.

- Жителя Тюменской области задержали за подготовку нападения на школу. У 18-летнего тюменца нашли ружье с патронами и охотничьи ножи.

- Михаил Саакашвили заявил о предложении Владимира Зеленского занять пост вице-премьера Украины. Между тем в офисе Зеленского сообщили, что президент Украины предложил экс-президенту Грузии поделиться своими идеями о реформах с кабинетом министров и Верховной радой.