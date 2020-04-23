К первому вице-премьеру Пермского края пришли с обысками

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В кабинете первого вице-премьера Пермского края Михаила Сюткина с утра проходили обыски. Об этом сообщила его пресс-секретарь Вероника Кушнарева. Подробностей она не знает.

В пресс-службе краевого правительства подтвердили, что в строительном блоке проходят следственные мероприятия: "Оказывается содействие правоохранительным органам, их в первую очередь интересуют "старые" проекты, в том числе по строительству зоопарка".

Региональное издание "59.RU" напоминает, что уголовное дело о хищениях при строительстве нового зоопарка возбудили в 2019 году. По нему проходят экс-директор краевого УКС Дмитрий Левинский и руководитель строительства зоопарка от "РЖДcтрой" Илья Козырев.

"Интерфакс" пока не располагает комментариями правоохранительных органов об обысках.

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