Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:51Заразились
на 23.04В России 62 773+4 774В мире 2 623 415+62 371

В Кремле не нашли подтверждения слухам о несвоевременном реагировании КНР на COVID-19

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не видели подтвержденных фактов того, что Китай несвоевременно среагировал на угрозу распространения коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с тем, что Китай несвоевременно среагировал на угрозу распространения коронавируса и скрыл какие-то данные.

В миреУченые выяснили, что COVID-19 в Китае могли заразиться в разы больше людей, чем сообщалосьУченые выяснили, что COVID-19 в Китае могли заразиться в разы больше людей, чем сообщалосьЧитать подробнее

Пескова также попросили прокомментировать инициативу некоторых официальных лиц США подавать иски против Китая для компенсации экономических потерь из-за коронавируса.

"Мы считаем, что коронавирус является общим вызовом для всего человечества, является вызовом для всемирной экономики и каждой страны в отдельности. Президент Путин убежден, что для общей победы над коронавирусом и над постепенным выводом мировой экономики из кризиса необходимы совместные скоординированные усилия", - сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что Россия находится в полном контакте с китайскими партнерами.

Дмитрий Песков Китай коронавирус

Новости по теме

Новости

Минпромторг не нашел причин для сдерживания цен на продукты

Минпромторг не нашел причин для сдерживания цен на продукты

Крупнейшие пивовары попросили правительство России снизить акцизы на пиво

Начальника Военно-медицинской академии уволили после заражения курсантов

Начальника Военно-медицинской академии уволили после заражения курсантов

Расследование дел, возбужденных после митинга во Владикавказе, передано в центральный аппарат СКР

Татарстан ввел собственные штрафы за нарушение самоизоляции

Главный терапевт Минздрава счел позитивными последние данные по коронавирусу

Главный терапевт Минздрава счел позитивными последние данные по коронавирусу

Песков назвал популистским план Навального "Пять шагов для России"

Песков назвал популистским план Навального "Пять шагов для России"

Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

Собираемость платежей за услуги ЖКХ упала в России до 50%

В Кемеровской области загорелось село

В Кемеровской области загорелось село

Пропускной режим будет введен в Свердловской области на майские праздники

Пропускной режим будет введен в Свердловской области на майские праздники
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');