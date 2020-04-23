В Кремле не нашли подтверждения слухам о несвоевременном реагировании КНР на COVID-19

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не видели подтвержденных фактов того, что Китай несвоевременно среагировал на угрозу распространения коронавируса, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос, согласны ли в Кремле с тем, что Китай несвоевременно среагировал на угрозу распространения коронавируса и скрыл какие-то данные.

Пескова также попросили прокомментировать инициативу некоторых официальных лиц США подавать иски против Китая для компенсации экономических потерь из-за коронавируса.

"Мы считаем, что коронавирус является общим вызовом для всего человечества, является вызовом для всемирной экономики и каждой страны в отдельности. Президент Путин убежден, что для общей победы над коронавирусом и над постепенным выводом мировой экономики из кризиса необходимы совместные скоординированные усилия", - сказал пресс-секретарь.

Он отметил, что Россия находится в полном контакте с китайскими партнерами.