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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:51Заразились
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Песков не стал называть сроки решения по самоизоляции на фоне напряженной ситуации с COVID-19

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Конкретной даты принятия решения о снятии режима самоизоляции пока нет, временной период связан с эпидемиологической ситуацией в стране, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что ситуация с распространением коронавируса в России остается напряженной, заявил он, отвечая на вопрос, вышли ли показатели заражения инфекцией в стране на плато.

По его словам, чтобы убедиться в этом, "достаточно просто посмотреть цифры за позавчера, вчера, в ретроспективе - за неделю и каждый день самостоятельно мониторить эти цифры, они широко доступны".

В четверг, 23 апреля, число заболевших коронавирусом нового типа в РФ за сутки выросло на 4774 и достигло 62 773.

Дмитрий Песков коронавирус

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