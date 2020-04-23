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В Башкортостане раскрыли серию двойных убийств

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Следователи раскрыли серию двойных убийств, совершенных в Башкортостане несколько лет назад, сообщила пресс-служба республиканского СУ СКР.

Подозреваемым оказался 51-летний житель Янаульского района, ему предъявлено обвинение в "убийстве двух и более лиц, сопряженном с разбоем", "разбое", "умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога".

С 2008 по 2011 годы в Янаульском и Краснокамском районах Башкирии были совершены убийства двух пожилых супружеских пар в возрасте от 73 до 82 лет, а также 75-летнего мужчины и его сына.

По версии следствия, обвиняемый заранее планировал преступления, собирал сведения о своих жертвах и даже знакомился с некоторыми из них под предлогом продажи товаров. "Затем злоумышленник проникал к ним домой, наносил мужчинам телесные повреждения тупым предметом по голове, а женщин душил, после чего похищал деньги и другие ценные вещи, и скрывался с места происшествия", - сообщили в СКР.

Обвиняемый действовал максимально аккуратно, стараясь не оставлять следов. Однако следы злоумышленника были обнаружены на каждом месте преступления, установлено, что обвиняемый являлся профессиональным преступником, специализирующимся на хищениях, ранее был судим за кражи.

Обвиняемый вину в совершенных преступлениях не признал.

Башкортостан

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