Единственного пациента с коронавирусом в НАО выписали из стационара

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Единственного в Ненецком автономном округе пациента, получавшего лечение от коронавирусной инфекции, в четверг выписали из стационара, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе администрации НАО.

"Выписали в четверг днем", - отметил собеседник агентства. По информации пресс-службы, повторная проба на COVID-19, взятая у заболевшего, показала отрицательный результат.

Как сообщила заместитель главного санитарного врача региона Светлана Брылева, исследования анализов 162 человек, которые контактировали с пациентом, также показали отсутствие заболевания. Их отпустят с режима самоизоляции в пятницу, 24 апреля.

"После этого на самоизоляции останутся пять человек, которые перед приездом в Ненецкий округ посетили Белоруссию", - цитирует пресс-служба слова Брылевой.

С начала действия профилактических и ограничительных мер Центром гигиены и эпидемиологии НАО проведено 1 116 исследований.