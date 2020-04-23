Власти Свердловской области пока не приняли решение о пропусках на майские праздники

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Решение о введении пропускного режима на период майских праздников в Свердловской области не принято, а является одним из возможных вариантов развития событий, заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

По его словам, вводить пропускную систему "поголовно для всех" в регионе не будет необходимости.

О возможности введения пропускного режима губернатор Евгений Куйвашев заявил ранее во время совещания с президентом РФ Владимиром Путиным.

В четверг, 23 апреля, замгубернатора Павел Креков сообщил, что пропускной режим на период майских праздников в регионе будет введен, но его нюансы оперативному штабу только предстоит проработать.