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ФАС предложила установить минимальную комиссию за возврат ж/д билетов

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает установить минимальный сбор за возврат ж/д билетов, следует из проекта приказа ведомства.

Документ опубликован на сайте regulation.gov.ru

Согласно пояснительной записке, ФАС предлагает установить сбор за оформление возврата денежных средств за неиспользованный билет по тарифу 1 рубль за один билет. С учётом индексации тарифа, размер сбора в 2020 году составит 2 руб. 13 копеек.

"В ФАС России поступают многочисленные обращения граждан по вопросу взимания сбора в связи с вынужденной отменой поездок и возвратом билетов, в том числе от организованных групп школьников с запланированными экскурсионными поездками на майские праздники и каникулы, пенсионеров, которые приобрели билеты к местам лечения, отдыха, в Крым и др. Взимание сбора в условиях объективно сложившихся обстоятельств приводит к возникновению конфликтных ситуаций и социальной напряженности", - говорится в документе.

Принятие приказа позволит предотвратить возникновение конфликтных ситуаций и снизить социальную напряженность в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, отмечает ведомство.

ФАС также отмечает, что РЖД в качестве временной меры предоставило пассажирам возможность сдать ж/д билеты без удержания сбора (210 руб.) за их возврат на поезда отправлением с 1 апреля по 1 июня 2020 года включительно. "Такое решение не в полной мере учитывает сроки начала и окончания ограничительных и иных мероприятий, в том числе устанавливаемых самостоятельно регионами", - говорится в документе.

Как сообщалось, РЖД в начале апреля приняли решение временно не взимать сбор за возврат неиспользованных проездных документов с апреля до июня. Отмена сбора касается как индивидуальных, так и групповых поездок, отмечали в компании.

ФАС

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