РЖД с 26 мая будет взимать 2 рубля 13 копеек за возврат билета

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) с 26 мая установила предельный сбор за возврат неиспользованных билетов РЖД в размере 2 рублей 13 копеек, сообщает ведомство.

Как отмечается, с 1 апреля по 1 июня 2020 года по рекомендации ФАС России перевозчики ОАО "РЖД", ОАО "Федеральная пассажирская компания", АК "Железные дороги Якутии", АО "Пассажирская компания "Сахалин", АО ТК "Гранд Сервис Экспресс" отменили сбор за возврат пассажирами неиспользованных ж/д билетов.

"С учетом неопределенности темпов снятия субъектами Российской Федерации ограничений на передвижение граждан, ФАС России принят приказ, устанавливающий с 26 мая предельный максимальный размер сбора за оформление возврата денег за неиспользованный проездной документ на уровне 2 рублей 13 копеек", - говорится в сообщении ведомства.

Действие приказа о пониженном сборе за возврат продлится до полной отмены всех ограничений на передвижение и отдых граждан. Как уточняется, перевозчики могут установить сбор на более низком уровне, но не вправе его превышать.

Глава комиссии Российского союза туриндустрии по железнодорожным перевозкам, генеральный директор компании "Проект Ретропоезд" Сусанна Старцева напомнила, что до 1 апреля сбор за возврат билетов составлял более 200 рублей, и это было серьезной проблемой для турфирм.

"Такие тарифы сильно сдерживали развитие детского туризма, который и так очень чувствителен к цене. А получалось, что на одном билете, купленном, например, за 600 рублей, при возврате мы теряли треть его стоимости. Да еще приходилось объяснять, что эти деньги мы себе не берем", - пояснила Старцева.