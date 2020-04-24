В Совфеде до 15 мая представят предложения по ревизии законодательства в связи с пандемией

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации (СФ) по поручению спикера Валентины Матвиенко создал специальную рабочую группу, которая до 15 мая должна предложить варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику пандемии коронавирусной инфекции, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".

"Рабочую группу возглавил первый заместитель председателя СФ Николай Федоров. В ее состав также вошли два зампреда верхней палаты Галина Карелова и Николай Журавлев, руководители комитетов и некоторые сенаторы. Свои предложения по изменению законодательства группа намерена представить до 15 мая", - говорится в публикации.

Изменения в различные отрасли права должны быть согласованы, пояснил изданию цель создания специальной рабочей группы глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

"Рабочая группа нужна для обеспечения координации работы профильных комитетов", - заявил газете председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Косачев также сообщил изданию, что комитет, в частности, займется выявлением лучших практик зарубежного опыта совершенствования национального законодательства в условиях пандемии. По его словам, комитет намерен проанализировать опыт применения принятого в 2018 году "закона о контрсанкциях" (ФЗ-127).

"Не подвергая сомнению его действенность и эффективность, мы хотели бы проверить, как он работает в новых условиях с точки зрения интересов российского бизнеса, испытывающего дополнительные и ранее не существовавшие нагрузки", - приводит газета слова сенатора.

Как стало известно изданию, парламентарии намерены подумать и о снижении налоговой нагрузки.

При этом опрошенные газетой эксперты считают, что сенаторам необходимо заниматься проблемами применения уже принятых мер и защитой прав граждан, пишет "Коммерсант".