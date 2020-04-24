Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:05Заразились
на 23.04В России 62 773+4 774В мире 2 623 415+62 371

В Совфеде до 15 мая представят предложения по ревизии законодательства в связи с пандемией

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Совет Федерации (СФ) по поручению спикера Валентины Матвиенко создал специальную рабочую группу, которая до 15 мая должна предложить варианты изменения законодательства, необходимые в связи с воздействием на экономику пандемии коронавирусной инфекции, сообщает в пятницу газета "Коммерсант".

"Рабочую группу возглавил первый заместитель председателя СФ Николай Федоров. В ее состав также вошли два зампреда верхней палаты Галина Карелова и Николай Журавлев, руководители комитетов и некоторые сенаторы. Свои предложения по изменению законодательства группа намерена представить до 15 мая", - говорится в публикации.

Изменения в различные отрасли права должны быть согласованы, пояснил изданию цель создания специальной рабочей группы глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совета Федерации Андрей Клишас.

"Рабочая группа нужна для обеспечения координации работы профильных комитетов", - заявил газете председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

Косачев также сообщил изданию, что комитет, в частности, займется выявлением лучших практик зарубежного опыта совершенствования национального законодательства в условиях пандемии. По его словам, комитет намерен проанализировать опыт применения принятого в 2018 году "закона о контрсанкциях" (ФЗ-127).

"Не подвергая сомнению его действенность и эффективность, мы хотели бы проверить, как он работает в новых условиях с точки зрения интересов российского бизнеса, испытывающего дополнительные и ранее не существовавшие нагрузки", - приводит газета слова сенатора.

Как стало известно изданию, парламентарии намерены подумать и о снижении налоговой нагрузки.

При этом опрошенные газетой эксперты считают, что сенаторам необходимо заниматься проблемами применения уже принятых мер и защитой прав граждан, пишет "Коммерсант".

Совет Федерации

Новости

"Союзмультфильм" намерен вернуть переданные Японии права на Чебурашку

Минэк предложил новые опции и ограничения для реорганизации юрлиц

Хуснуллин объяснил падение собираемости платежей за ЖКХ самоизоляцией

Что произошло за день: четверг, 23 апреля

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова после инцидента в Ижевске

Мишустин уволил замглавы Минпромторга Овсянникова после инцидента в Ижевске

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Воробьев допустил, что в мае ситуация с коронавирусом осложнится

Продавцам разрешат работать без масок только после остановки эпидемии коронавируса

В разных районах Кузбасса сгорели десятки домов из-за пала травы

В разных районах Кузбасса сгорели десятки домов из-за пала травы

Роспотребнадзор расписал поэтапное возобновление работы общепита

Экс-депутат Госдумы Волчек задержан по делу о вымогательстве 8 млн рублей

Экс-депутат Госдумы Волчек задержан по делу о вымогательстве 8 млн рублей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');