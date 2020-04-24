Число больных COVID-19 в больнице Златоуста за сутки выросло до 82 человек

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в больнице Златоуста (Челябинская область), где накануне выявили очаг COVID-2019, за сутки увеличилось до 82 человек.

Как сообщил губернатор области Алексей Текслер, среди заболевших и пациенты, и врачи. Сейчас обязанности главного врача больницы исполняет начальник городского управления здравоохранения

"Речь идет о заносе инфекции в стационар, после чего из-за несоблюдения медиками санитарных правил произошло распространение", - сказал Текслер.

За сутки в Челябинской области подтверждено еще 72 случая COVID-2019, всего с начала распространения - 245 случаев.

"Пока мы находимся на стадии роста из-за выявления контактных и приезжих, а также тестирования всех больных с пневмонией. Важно не перейти на самую опасную стадию - неконтролируемое распространение инфекции. Мы готовы к любому развитию событий", - отметил глава региона.

После 30 апреля будет решаться вопрос о необходимости продления ограничительных мер