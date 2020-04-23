В горбольнице Златоуста выявили 44 случая заражения коронавирусом

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В городской больнице Златоуста выявлен очаг коронварусной инфекции, за минувшие сутки там заразились 44 человека, сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Всего за сутки в регионе число заражений увеличилось на 57.

По словам чиновника, проверка выявила серьезные ошибки руководителей больницы.

"Больничный корпус, ставший очагом, закрыт на карантин. Минздрав региона по моему поручению взял эту больницу под внешнее управление", - сказал Текслер.

Главе Златоуста поручено провести дезинфекцию по месту нахождения всех контактных лиц.