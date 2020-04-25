Два человека пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-26 на Ямале

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Два человека пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-26 на Ямале утром в субботу, сообщил "Интерфаксe" информированный источник.

Всего на борту находилось восемь человек. Погибших нет.

По данным другого источника, у одного из пострадавших - мужчины 56 лет - тяжелые травмы: переломы ребер и позвоночника.

Среди причин аварии рассматриваются отказ техники в сложных метеоусловиях и ошибка пилотирования, сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что вертолет МИ-26 совершил жесткую посадку на площадке вблизи месторождения "Русское".