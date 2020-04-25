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Следователи обещали уточнить число пострадавших при жесткой посадке вертолета на Ямале

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Уральское следственное управление на транспорте начало проверку в связи с жесткой посадкой вертолета Ми-26 на Ямале, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

"В настоящее время информация противоречивая, могли пострадать от двух до шести человек", - сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-26Т совершил жесткую посадку на площадке вблизи месторождения "Русское". По данным источников, пострадали двое из восьми находившихся на борту человек.

При этом, у одного из пострадавших - мужчины 56 лет - тяжелые травмы: переломы ребер и позвоночника.

Среди причин аварии рассматриваются отказ техники в сложных метеоусловиях и ошибка пилотирования, сказал собеседник агентства.

По данным Росавиации, инцидент произошел утром 25 апреля близ посадочной площадки "Ротор 40" в 120 км от аэродрома Уренгой. Ми-26Т доложил об отказе левого двигателя, принял решение следовать на "Ротор 40" и произвел посадку в 20 метрах от посадочной площадки. При посадке хвостовой балкой задели землю, вертолет опрокинулся на правый бок.

Ми-26 - советский и российский тяжёлый многоцелевой транспортный вертолёт. Считается крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолётом. Ми-26Т - гражданская версия этой машины.

Ямал

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