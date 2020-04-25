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Четырех человек после жесткой посадки вертолета на Ямале отправили в больницу

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Четверо пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-26Т вблизи месторождения на Ямале госпитализированы с различными травмами в Новоуренгойскую центральную горбольницу, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО.

В РоссииТяжелый вертолет Ми-26Т перевернулся при посадке под УренгоемТяжелый вертолет Ми-26Т перевернулся при посадке под УренгоемЧитать подробнее

По ее данным, состояние двоих - средней степени тяжести, двоих - удовлетворительное.

Еще четверо направлены на амбулаторное лечение, отметили в департаменте.

Вертолет Ми-26Т авиакомпании "Абакан Эир" утром в субботу совершил жесткую посадку на площадке вблизи месторождения "Русское". Среди причин аварии рассматриваются отказ техники в сложных метеоусловиях и ошибка пилотирования.

На борту находились четыре члена экипажа, два оператора и два сотрудника наземной службы.

Ми-26Т, RA-06268 совершал рейс Уренгой - полет по площадкам - Уренгой. Вертолет санитарной авиации Центра медицинских катастроф забрал с места ЧП восьмерых человек для осмотра врачами. У одного из пострадавших - мужчины 56 лет - переломы ребер и позвоночника.

Ми-26 - советский и российский тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Считается крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолетом. Ми-26Т - гражданская версия этой машины.

Ямал Ми-26Т

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