Четырех человек после жесткой посадки вертолета на Ямале отправили в больницу
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Четверо пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-26Т вблизи месторождения на Ямале госпитализированы с различными травмами в Новоуренгойскую центральную горбольницу, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО.
По ее данным, состояние двоих - средней степени тяжести, двоих - удовлетворительное.
Еще четверо направлены на амбулаторное лечение, отметили в департаменте.
Вертолет Ми-26Т авиакомпании "Абакан Эир" утром в субботу совершил жесткую посадку на площадке вблизи месторождения "Русское". Среди причин аварии рассматриваются отказ техники в сложных метеоусловиях и ошибка пилотирования.
На борту находились четыре члена экипажа, два оператора и два сотрудника наземной службы.
Ми-26Т, RA-06268 совершал рейс Уренгой - полет по площадкам - Уренгой. Вертолет санитарной авиации Центра медицинских катастроф забрал с места ЧП восьмерых человек для осмотра врачами. У одного из пострадавших - мужчины 56 лет - переломы ребер и позвоночника.
Ми-26 - советский и российский тяжелый многоцелевой транспортный вертолет. Считается крупнейшим в мире серийно выпускаемым транспортным вертолетом. Ми-26Т - гражданская версия этой машины.