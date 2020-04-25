В Красноярском поселке сгорели 10 домов из-за пала травы

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Несколько дачных строений загорелись в поселке в красноярском поселке "Совхоз Сибиряк" из-за пала травы, также 5 домов пострадали в результате возгорания сухой растительности возле поселка Сухая балка.

Как сообщили в главном управлении МЧС России по краю, в обоих случаях причиной пожара стал травы.

На этой неделе в Кемеровской области сгорели десятки домов из-за пала травы. Погибших нет. В регионе горят целые села, десятки людей остались без своих домов.