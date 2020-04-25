Что произошло за день: суббота, 25 апреля

Болеющие депутаты и обновленная конституция Белоруссии

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Число заболевших коронавирусом в России превысило 74 тысячи. За последние сутки зарегистрировано еще 5966 случаев инфицирования, суточный прирост составляет 8,7%. В Москве - 2612 новых заболевших. По данным столичных властей, в городе от коронавируса вылечились в общей сложности 3047 человек. Также там заверили, что помощь получают все пациенты, несмотря на нагрузку в связи с COVID-19.

- Водители нескольких депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Госпитализированы четыре человека, которые не прикреплены конкретно к какому-то из депутатов. Уже известно, что в больницы с COVID-19 попали как минимум два парламентария, оба депутаты от КПРФ: Леонид Калашников и Дмитрий Новиков.

- Скончалась главред "Русского радио" Юлия Ларионова. В пресс-службе "Русской медиагруппы" рассказали, что Ларионова долгое время боролась с онкологическим заболеванием, все это время она продолжала работать.

- Александр Лукашенко решил обновить конституцию Белоруссии. По мнению президента, "на это есть запрос в обществе".

- Вертолет Ми-26 перевернулся при посадке под Уренгоем. Он совершил жесткую посадку на площадке вблизи месторождения "Русское" на Ямале. С различными травмами госпитализированы четыре человека.