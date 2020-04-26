Российские десантники впервые в истории высадились с 10-километровой высоты в Арктике

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Российские десантники впервые в мировой истории совершили высотное десантирование с самолетов Ил-76 на парашютах с высоты 10 тыс. метров в районе архипелага Земля Франца Иосифа, сообщает Минобороны РФ.

"Затем в течение трех суток десантники провели тактико-специальные учения (ТСУ)", - говорится в сообщении.

Замминистра обороны РФ Юнус-Бек Евкуров отметил, что впервые в мировой истории было проведено групповое десантирование личного состава на парашютных системах специального назначения в арктических условиях с высоты 10 тыс. метров с использованием кислородного оборудования и последующим выполнением учебно-боевых задач. "Такого до нас еще никто не делал", - заявил Евкуров, которого цитирует пресс-служба военного ведомства.

"Это прямое поручение министра обороны Российской Федерации, и мы его успешно выполнили. Для высотного десантирования с указанной высоты мы применили парашютную систему специального назначения нового поколения", - отметил Евкуров.

Он добавил , что подобные учения в дальнейшем будут проводиться ежегодно в разных районах Арктики, с различным составом участников и в разные периоды обучения.

По данным военного ведомства, "в ходе десантирования успешно прошла апробация средств высотного десантирования (парашютных систем специального назначения, индивидуального кислородного оборудования парашютиста, навигационного оборудования, специального снаряжения и обмундирования) в экстремальных условиях Арктики".

Сообщается также, что в рамках высотного десантирования были проведены учения с разведывательными подразделениями ВДВ, которые десантировались с высоты 2 тыс. метров и во взаимодействии с личным составом тактической группы Северного флота выполнили задачу по выявлению и уничтожению диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) условного противника.

"После приземления личный состав подразделений спецназа ВДВ приступил к отработке основного этапа ТСУ, в ходе которого провел разведывательно-поисковые действия по двум направлениям с использованием беспилотной авиации, с задачей выявления лагерей ДРГ", - сказано в сообщении.

В ходе учений десантники провели разведывательно-поисковые действия в направлении мысов Нимрод и Бабушкина на острове Земля Александры, где с помощью беспилотной авиации выявили лагерь диверсионно-разведывательной группы условного противника. В последующем, предав по средствам связи координаты лагеря ДРГ, разведчики навели на него штурмовую авиацию и уничтожили противника, после чего группы выдвинулись в пункт сбора.

На завершающем этапе учений подразделения спецназа ВДВ вышли в район эвакуации. Здесь были проведены занятия по навыкам выживания в арктических условиях и постройке укрытий из снега.

"Также в рамках отработки заключительного этапа учения была апробирована эвакуация личного состава различными способами, в том числе с помощью опытного образца машины жизнеобеспечения - двухзвенным тягачом ДТ-30ПМ "Витязь", что является особенностью завершившихся ТСУ", - говорится в сообщении.