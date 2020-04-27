Путин поручил снизить первоначальный взнос по ипотеке для семей с детьми

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения о снижении до 15% первоначального взноса по кредиту на жилье для семей с детьми с использованием маткапитала.

Соответствующее поручение размещено на сайте Кремля. Срок его исполнения - до 20 мая.

6 марта в ходе общения Путина с представительницами общественности Ивановской области одна из участниц отметила, что несмотря на льготные условия по ипотеке для семей с детьми, все же не все могут воспользоваться такой мерой из-за величины первоначального взноса, который устанавливается банком.

Глава государст с пониманием отнесся к обеспокоенности по данному вопросу и заметил, что эта тема должна быть проработана.

"Первоначальный взнос тяжеловат для молодых семей с детьми, сложно. Мы подумаем, правительство подумает. Считайте, что такое поручение уже есть. Прикинем, и технически надо организовать, но и финансово посчитать. Но это действительно проблема, мы знаем об этом, поработаем над этим", - отмечал президент РФ.