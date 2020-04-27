В РФ преждевременно начался сезон паводков

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Весеннее половодье в России началось раньше на 10-15 дней и проходит без осложнений, заявил министр МЧС России Евгений Зиничев.

"Паводки начались на 10-15 дней раньше обычного, поэтому паводковые события уже завершились в 44 субъектах, в 34 продолжаются, в семи они не начались. В целом все проходит без серьезных проблем", - сказал он на совещании по вопросу о ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

Он отметил, что всего с начала года на территории России был подтоплен 31 населенный пункт (на сегодняшний день их остается 14), 8 жилых домов (сегодня их три), 358 приусадебных участков, 82 низководных моста, а также 33 участка дорог (на сегодняшний день 14).

"Состояние объектов транспортной инфраструктуры уточняется. Вопросы жизнеобеспечения граждан организованы", - добавил он.

Он отметил, что на особом контроле у МЧС также находится обстановка на реке Лена в республике Саха, а также на контроле находится прохождение ледохода на реках Амур, Лена, Енисей, Обь и их основных притоках.

Сотрудники Госавтоинспекции перекрыли движение на участке автодороги между поселками Новоназимово и Сергеево в Енисейском районе Красноярского края, где в результате таяния снега подтоплена проезжая часть. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба главного управления МВД России по региону. Поселки Новоназимово и Сергеево расположены в 530 километрах севернее Красноярска на берегу реки Енисей.

Техника повышенной проходимости перевозит жителей деревень. Госавтоинспекция совместно с дорожными службами работает на месте подтопления и предупреждает водителей о перекрытии движения.

При ухудшении обстановки на дороге будут выставлены наряды ДПС для контроля движения и помощи жителям.