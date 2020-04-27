Почти 1,4 млн пожилых россиян дистанционно оформили больничный в апреле

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Число листков нетрудоспособности, дистанционно оформленных пожилым жителям России, находящимся на самоизоляции, составляет почти 1,4 млн штук, сообщили в пресс-службе Минтруда.

"В том числе за период с 6 по 19 апреля листок нетрудоспособности предоставлен 708 тысячам, а с 20 по 30 апреля - 687 тысячам работающих россиян в возрасте 65 лет и старше", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс" в понедельник.

Отмечается, что возможность для оформления больничного работающим гражданам 65 лет и старше предоставлена в случаях, если они соблюдают режим самоизоляции, при этом не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.

Работодатели самостоятельно направляют в Фонд социального страхования (ФСС) сведения, необходимые для начисления пособия по временной нетрудоспособности. Электронные больничные оплачиваются за счет средств ФСС напрямую работнику за весь период в течение 7 календарных дней со дня оформления больничного, уточняют в пресс-службе Минтруда.

"Расчет пособия по временной нетрудоспособности для граждан пожилого возраста будет проходить по общим правилам. При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69961,65 рублей в месяц)", - говорится в сообщении ведомства.