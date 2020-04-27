В Госдуме прокомментировали заявление Хафтара о переходе управления Ливией к армии

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий расценивает как традиционную для Тобрука информационную атаку заявление командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара о том, что управление страной переходит к армии.

"С моей точки зрения заявление Хафтара - это как бы попытка в информационном пространстве заявить о том, что единственная правильная сила - это именно он, это именно армия", - сказал Слуцкий "Интерфаксу" в понедельник.

При этом глава Национальной армии желает демонстрирует, что "все остальные: и Правительство национального согласия (ПНС), и силы главы Файеза Сарраджа, и те силы, которые поддерживают это правительство извне - это все вне закона", считает председатель комитета.

Слуцкий также отметил, что подобное заявление делается на фоне того, что "за последние недели, даже дни, Правительство национального согласия в результате операций, идущих из Триполи, вернуло себе ряд территорий и городов". "Для армии, для тех сил, которые базируются в Тобруке, это уже ставшая постоянной линия поведения", - пояснил парламентарий.

По его мнению, цель таких заявлений - "еще раз опровергнуть любую легитимность любой противоположной ему стороны, в частности правительства Сарраджа, в политическом, и особенно, в информационном пространстве".

"Это заявление не открывает какую-либо новую фазу или новый виток в этой непростой кровоточащей ситуации, которая, к сожалению, продолжается в стране", - сказал глава комитета.

Так он прокомментировал сообщения СМИ о том, что Хафтар объявил о выходе из соответствующего соглашения и о том, что управление Ливией теперь переходит к армии.