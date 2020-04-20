Жители Поволжья устроили виртуальные митинги у зданий местных властей

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Введенные в регионах Приволжского федерального округа ограничительные меры по коронавирусу не позволяют устраивать массовые мероприятия, поэтому жители ряда городов решили устроить флэшмоб - митинги в онлайн-формате с использованием сервиса "Яндекс.Навигатор".

Приложение позволяет пользователям устанавливать на карте временные отметки о дорожных событиях (ДТП, дорожные работы, ограничения движения и так далее). К каждому такому событию пользователь может добавить свой комментарий или пояснение, которое помогает водителю сориентироваться на дороге.

Однако в нынешних условиях функционал сервиса пользователи стали использовать иначе: в понедельник у зданий органов государственной власти в некоторых городах ПФО появились отметки с различными лозунгами. Стоит отметить, что эти комментарии исчезают с карты с различной периодичностью, однако появляются и новые, поэтому оценить масштаб этих акций по числу участников затруднительно.

Так, например, в Перми у здания правительства региона стали появляться сообщения с критикой действующей власти, а также с требованиями о вводе режима ЧС. Некоторые пользователи требовали разрешить им работать или просили о выплате пособия, ссылаясь на проблемы с финансами.

Также на карте была проставлена отметка с таким комментарием: "Граждане, данная акция не согласована! Вы можете быть привлечены к административной ответственности! Расходитесь". Кому принадлежит этот комментарий - неизвестно.

В пресс-службе мэрии Перми агентству "Интерфакс" затруднились прокомментировать эту акцию, отметив, что непонятен ее статус.

"Если есть конкретные вопросы, люди могут их в интернет-приемную администрации Перми написать, и это уже официальное обращение, на которое будет ответ", - пояснили в пресс-службе.

Жители также в своих сообщениях на карте требуют ввести режим ЧС. "Вводите ЧС!!! Денег нет", - пишет один из пользователей около здания правительства Удмуртии. Есть и ряд других сообщений с требованием введения режима ЧС, "отмеченные" в центральной части города. Один из жителей также просит власти оплатить ему услуги ЖКХ.

Продолжают отстаивать свое право возобновить работу и парикмахеры, ранее угрожавшие первому вице-премьеру Удмуртии Александру Свинину. "Дайте работать парикмахерам!" - гласит требование около здания администрации главы Удмуртии.

Комментарии участников онлайн-митинга в Нижнем Новгороде, "собравшихся" в понедельник вечером у Нижегородского кремля, в основном, касаются требований ввести режим ЧС. Пользователи пишут, что им нечем "платить кредиты и ипотеку", а также требуют прекратить взимать штрафы, выплатить компенсации и отменить на время карантина плату за ЖКХ.

Некоторые пользователи обращают внимание на то, что "нет ни масок, ни антисептиков, ни денег", другие просят разрешить охоту и рыбалку.

При этом один из пользователей отметил, что "даже на онлайн-митинге соблюдаем дистанцию", имея в виду, что метки с сообщениями ставятся на расстоянии друг от друга.

Недовольство выражали и жители Чувашии. На картах у администрации главы республики пользователи оставляют призывы прекратить режим самоизоляции, "простить кредиты" и отменить платежи ЖКХ. "Мама, на митинге!", - предупредил один из комментаторов родителей.

Комментариями представителей органов власти по поводу онлайн-митингов агентство пока не располагает.

В Башкирии виртуальные пикеты прошли около зданий администрации главы региона и мэрии Уфы. Пользователи требовали ввести режим ЧС и предусмотреть меры поддержки, "накормить голодающих", а также разрешить свободное передвижение по улицам. Некоторые "пикетирующие" настаивали на открытии торговых центров.

Одни участники немногочисленного онлайн-флешмоба в столице Татарстана вопрошали у Казанского Кремля, когда закончится самоизоляция, другие требовали ввести чрезвычайный режим. Нашлись и те, кто думает о хлебе насущном - они требовали открытия пиццерий и кофеен. Кто-то выступил за приостановку платежей по кредитам. "Муж на час" просился домой, а анонимный зоозащитник требовал свободу котам.