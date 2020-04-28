Британский самолет разведки провел шестичасовой полет у западных рубежей России

Москва. 28 апреля. INTERFAX.RU - Самолет воздушной разведки и управления нанесением ударов британских Королевских ВВС Sentinel R.1 во вторник совершил многочасовой полет вблизи границ России в регионе Балтики, следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов.

По их информации, британский разведчик с бортовым номером ZJ694 и позывным RRR7303, который поднялся с авиабазы Уоддингтон в Англии, первоначально выполнил облет Калининградской области со стороны Польши, Балтики и Литвы, а затем длительное время курсировал вдоль ее границ в польском воздушном пространстве. В ходе выполнения задания самолет также совершил два пролета вдоль западной границы Белоруссии.

По имеющимся данным, всего разведчик провел вблизи рубежей России около шести часов.

Согласно открытым данным, основной задачей самолета данного типа является сбор информации о целях противника и передача ее оперативным структурам командования вооруженных сил в реальном режиме времени. Самолеты оснащены радарным оборудованием Astor, которое позволяет следить за перемещениями противника на большой территории и засекать как стационарные, так и подвижные цели.

Полеты самолетов и дронов у границ России

Во вторник в небе над Польшей был также зафиксирован полет самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления НАТО E-3A Sentry AWACS, вылетевшего с авиабазы Гайленкирхен в Германии, который в течение около трех часов, встав в круг, барражировал к юго-западу от Калининградской области. Кроме того, у побережья области над международными водами Балтийского моря во вторник выполнял задание шведский разведывательный самолет Gulfstream 4.

Накануне, 27 апреля, cтратегический беспилотный летательный аппарат ВВС США RQ-4A Global Hawk cовершил длительный разведывательный полет вблизи морских рубежей России на Черном море. Американский дальний беспилотник, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, в течение около семи часов курсировал вдоль юго-западного и южного побережья Крыма, а также побережья Краснодарского края.

После завершения полета вблизи российских рубежей дрон ВВС США направился в Донбасс, где около четырех часов летал вдоль линии разграничения в контролируемом Киевом воздушном пространстве. При этом в ходе выполнения задания беспилотник не менее трех раз подлетал на расстояние 37-55 км к граничащим с Украиной Белгородской, Воронежской и Ростовской областям России.