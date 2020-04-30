Песков не располагает информацией об амнистии президента из-за коронавируса

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает информацией, намерен ли президент объявить амнистию в связи с ситуацией с коронавирусом, но обратил внимание на то, что и парламентарии с такой инициативой не обращались к главе государства.

"Я не располагаю информацией о тюрьмах, и также не располагаю какой-либо информации о том, что у президента есть такие планы", - сказал Песков в интервью телеканал RTVI, отвечая на вопрос, не планирует ли президент в связи с эпидемиологической ситуацией объявить амнистию в отношении лиц из группы риска, содержащихся в тюрьмах.

Песков добавил: "Также мне доподлинно известно, что до сих пор наши парламентарии с такой инициативой не выступали".