В Думу внесен проект амнистии в связи с 75-летием Победы

Москва. 19 февраля. INTERFAX.RU - Депутат Госдумы от фракции КПРФ Сергей Шаргунов в среду внёс на рассмотрение палаты проект постановления об объявлении амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Согласно документу Акт об амнистии предлагается распространить на впервые осужденных к лишению свободы за умышленное преступления небольшой и средней тяжести. В частности, амнистия должна затронуть принимавших участие в боевых действиях по защите Отечества и приравненных к ним лиц.

Кроме того, амнистировать предлагается выполнявших воинский либо служебный долг в Афганистане или других государствах, где велись боевые действия.

Также под амнистию должны подпасть военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, лица гражданского персонала Вооруженных сил, других войск, воинских формирований и органов, а также иных организаций, участвовавших в выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чечне и в ходе контртеррористических операций на Северном Кавказе.